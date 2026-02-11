İSTANBUL 10°C / 7°C
  İstinat duvarı devrildi, onlarca kişi tahliye edildi
Güncel

İstinat duvarı devrildi, onlarca kişi tahliye edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi neticesinde yaklaşık 3 milyonluk otomobil enkaz altında kaldı. İstinat duvarının devrildiği bina ve bölgedeki 2 binada bulunan toplam 32 vatandaş, sabahın erken saatlerinde tahliye edildi.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
İstinat duvarı devrildi, onlarca kişi tahliye edildi
Sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak'ta meydana gelen olayda, site içerisinde bulunan 4 katlı binanın üzerine istinat duvar çöktü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, site içerisindeki 3 binada bulunan 32 vatandaşı güvenli şekilde tahliye etti.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, park halindeki yaklaşık 3 milyon değerindeki Mercedes marka otomobil çöken istinat duvarının altında kalarak pert oldu.

Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

