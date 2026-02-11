İstinat duvarı devrildi, onlarca kişi tahliye edildi

Sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak'ta meydana gelen olayda, site içerisinde bulunan 4 katlı binanın üzerine istinat duvar çöktü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, site içerisindeki 3 binada bulunan 32 vatandaşı güvenli şekilde tahliye etti.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, park halindeki yaklaşık 3 milyon değerindeki Mercedes marka otomobil çöken istinat duvarının altında kalarak pert oldu.

Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.