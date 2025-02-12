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Güncel

İstinat duvarı yan yattı: Üsküdar'da iki bina boşaltıldı

Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 07:10 - Güncelleme:
İstinat duvarı yan yattı: Üsküdar'da iki bina boşaltıldı
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Alınan bilgiye göre, Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki istinat duvarı yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, duvarın önündeki bina ile bitişiğindeki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı.

Dörder katlı bu iki binanın tedbiren boşaltılmasına, daireler ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.

Bitişikteki binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.

Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise belediye tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin binaların önündeki bekleyişi sürüyor.

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