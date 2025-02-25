İstinat duvarında asılı kaldı

Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 SN 6236 plakalı kamyon, Cemalpaşa Mahallesi İsmail Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde kontrolden çıkınca bariyerlere çarpıp Savrun Çayı kenarında 3 metrelik istinat duvarında asılı kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonu kontrol ettiklerinde araçta kimsenin olmadığını tespit etti.

Çevrede de araştırma yapan ekipler, herhangi bir yaralıya rastlamadı.

Kamyonun gerekli incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılacağı belirtildi.

Polis araç sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.