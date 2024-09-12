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Tekirdağ'da istismar ve şiddet! 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

12 Eylül 2024 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Tekirdağ'da istismar ve şiddet! 2 yaşındaki Sıla bebekten kötü haber
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Bakanlıktan, Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sıla bebekle ilgili olarak anne, üvey baba ve iki komşu çocuğunun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

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