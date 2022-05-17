İsveç Başbakanı Andersson'dan 'Türkiye' mesajı

Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "İsveç'in NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmasını istiyoruz. İsveç, NATO ve AB gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelenin arkasında duruyor. Mevcut soru işaretlerini tartışmaya ve çözmeye Türkiye ile diyalog için hazırız." dedi.

Türkiye'yi ziyaret etmeye de hazır olduklarını dile getiren Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için çarşamba günü ortak başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek Ankara ile müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.

TERÖRİSTLER İSVEÇ PARLAMENTOSUNDA

Teröristlerle görüşmeler gerçekleştiren İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" derken, bu görüşmelerde örgüte maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Suriye Demokratik Meclisi sözde Eşbaşkanı İlham Ahmed ve PKK/YPG'li terörist Nesrin Abdullah ile görüşmelerini sosyal medya hesabından yayımlamaktan çekinmeyen Linde, terörist Abdullah ile para topladıklarını da açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar'ın 27 Nisan 2022'de İsveç Parlamentosunda iki gün boyunca konferans verdiği de ortaya çıktı. PKK'nın terör listesinden çıkarılması istenirken, Türkiye aleyhinde çirkin propaganda yapıldı.