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İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile yakın işbirliği mesajı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Türkiye ile işbirliğini geliştirmek için sabırsızlandığını söyledi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile yakın işbirliği mesajı
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4 Eylül'de istifa eden Tobias Billström'ün yerine dün dışişleri bakanlığına atanan Stenergard, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Stenergard, "Türkiye ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğim, özellikle de NATO'daki ortağımız olarak. Bu işbirliğini geliştirmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

"SİLAHLAR SUSMALI"

İsveç'in Filistin ve İsrail politikasının barış eksenli olduğunu belirten Stenergard, "Öncelikle bölgede silahlar susmalı ve barış tesis edilmeli. İki devletli çözüm olmalı." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA DAVASI BİZİM DAVAMIZ"

Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Stenergard, "Ukrayna davası bizim davamız. Ukrayna Avrupa Birliği'ne kısa sürede üye olmalı ve Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

İsveç devlet televizyonu SVT, Dışişleri Bakanı Stenergard'ın ilk dış gezisini 18 Eylül'de Türkiye'ye yapacağını duyurdu.

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