İsveç'in terörist vekili panikledi! Stokholm hükümetini tehdit etti

Türkiye, talep ettiği konuları, NATO'ye girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya kabul ettirmesinin ardından İsveç'in terörist milletvekili Amineh Kakabaveh'den tehdit mesajları gelmeye başladı.

İSVEÇ'İN TERÖRİST VEKİLİ PANİKLEDİ! STOKHOLM HÜKÜMETİNİ TEHDİT ETTİ

İsveç merkezli Expressen gazetesinin sorularını cevaplayan Amineh Kakabaveh, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memoranduma tepki gösterdi. Yapılan anlaşmanın ardından bir mesaj yayınlayan Kakabaveh, dünü 'kara bir gün' olarak nitelendirdi. İsveçli vekil dün varılan anlaşmayla ilgili olarak İsveç hükümetinin NATO üyeliği için "Kürtleri kurban ettiğini" ileri sürdü.

"İSVEÇ BUGÜN İHANET ETTİ"



Terör örgütleriyle içli dışlı olan Kakabaveh, "İsveç bugün (Kürtlere) onlara ihanet ediyor. Kendilerini ve dünyayı kurtardıklarını sanıyor. Sadece Türkiye'nin isteklerine göre hareket etmek doğru olmaz" dedi.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi de hedef alan Kakabaveh, daha önce İsveç hükümetini bütçe oylamasında hayır oyu vermekle tehdit eden PKK yanlısı vekil benzer bir tehdidi dışişleri bakanı için de dile getirdi. Kakabaveh, 'Umarım diğer siyasi partiler Ann Linde'yi Dışişleri Komitesi'ne çağırırlar' dedi.