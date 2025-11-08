İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

İsveçli gelin İslamiyet'i seçti

Şırnak'ta yaşayan Ümit Belen ile evlenen ve bu vesileyle araştırdığı İslamiyet'ten etkilenen İsveçli Sara Madelen Engmanin Müslüman olarak 'Meryem Sara' ismini aldı.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
İsveçli gelin İslamiyet'i seçti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olan İsveçli Sara Madelen Engmanin "Meryem Sara" ismini aldı.

Hilal beldesinde yaşayan Ümit Belen ile evlenen ve bu vesileyle araştırdığı İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Engmanin, Uludere İlçe Müftülüğüne başvurdu.

İlçe Müftüsü Lokman Çeven, Müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasiminde, İslam'ın temel prensiplerini anlatarak, Engmanin'i bilgilendirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Engmanin, Çeven'in tavsiyesiyle "Meryem Sara" ismini aldı.

İslamiyet'in önemini anlatan Çeven, "İslamiyet, Allahutaala'nın kuluna nasip ettiği en büyük lütuftur. Bizler sadece bu güzelliğe vesile olduk. Rabb'imiz yeni kardeşimize istikamet, huzur ve bereket ihsan eylesin." diye konuştu.

Çeven tarafından Engmanin'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi.

