  İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisine hapis cezası
Güncel

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisine hapis cezası

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisi Andreas Klominel, hükümet üyelerini hedef alan tehdit ve taciz eylemleri nedeniyle ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

27 Şubat 2026 Cuma 17:12
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisine hapis cezası
ABONE OL

Stockholm Bölge Mahkemesi, sanık Klominel'in Kalkınma İşbirliği Bakanı Benjamin Dousa ve Göç Bakanı Johan Forssell'i hedef alan eylemlerine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, sanığın fiillerinin anayasal olarak korunan "ifade ve gösteri özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

BAKANLARIN EVİNİN ÖNÜNE KESİK BAŞLI BEBEK BIRAKMIŞTI

Dava dosyasındaki bilgilere göre Klominel, 19 Ocak'ta her iki bakanın konutunun önüne üzerinde terör örgütünün simgeleri bulunan bir yelek giyerek gitti.

Sanığın, bakanların kapısına Hitler görselleri, bıçak ve başı kesilmiş bir oyuncak bebek bıraktığı tespit edildi.

Mahkeme, sanığı "yasa dışı tehdit", "taciz" ve "hafif silah yasasına muhalefet" suçlarından ertelemeli hapis cezasına çarptırdı.

Klominel, 11 Ocak 2023'te Stockholm Belediye Binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi ayaklarından asan grubun içerisinde yer almıştı.

Klominel, 2014 yılında terör örgütü PKK/YPG'ye finansman ve destek sağlamak amacıyla kurulan "Rojava Komiteleri" isimli oluşumun kurucuları arasında bulunuyor. Grubun, sözde "insani yardım" adı altında terör örgütlerine para topladığı biliniyor.

