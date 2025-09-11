İsveç'te Türk rüzgarı! Ziyaretçi akınına uğradı

EAIE Fuarı, 9-13 Eylül'de Göteborg'da 106'dan fazla ülkeden üniversite temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı organizasyonunda 88 üniversitenin ve 4 kamu kurumunun iştirak ettiği Türkiye pavilyonuna ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, AA muhabirine, Türkiye olarak EAIE Fuarı'na ilk defa bu kadar büyük bir pavilyon ve yüksek ilgi düzeyi ile katılım sağladıklarını söyledi.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın 22 yıldır Erasmus+ Programı'nı yürütmekte olduğuna dikkati çeken Astarcı, "Yılda 50 bini aşkın genç, öğrenci ve akademisyen ile binlerce vatandaşımızı yurt dışına eğitim, gönüllülük ve staj için göndermekteyiz." dedi.

Astarcı, Türkiye'yi Avrupa yükseköğretim alanındaki en prestijli platformda temsil ettiklerini kaydeden Astarcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliği ve Dışişleri Bakanımızın (Hakan Fidan) vizyonu ile Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir katılım sağladık, tam manasıyla bir çıkarma yaptık. Yükseköğretimde de ülkemizi dünyanın kalbi haline getirmeye kararlıyız. Üniversitelerimiz EAIE Fuarı'nda Türkiye pavilyonu çatısı altında uluslararası ağlarını ve akademik işbirliklerini genişletme fırsatı elde ettiler ve ülkemizin eğitim kalitesini Avrupa yükseköğretim alanındaki en prestijli platformda temsil ettiler."