Stockholm Emniyet Müdürlüğünden Anadolu Ajansına yapılan açıklamada, Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni verildiği belirtildi.

Paludan, 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürdü.

İSVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, yarın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç'te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında yarın için Kuran-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström bugün bakanlığa çağrıldı.

Büyükelçi Herrström'e, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylem en güçlü şekilde kınandığı, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ

İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izni verilmesine birçok siyasi tepki gösterdi.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: TEK KELİMEYLE ALÇAKLIKTIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini "alçaklık" olarak niteleyerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: EN GÜÇLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ömer Çelik paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: LANETLİYOR, ŞİDDETLE KINIYORUM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: NEFRET SUÇUNA SUÇ ORTAKLIĞI ANLAMINA GELİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik "alçakça" bir eyleme izin verildiğini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İsveç'in, bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğine dikkati çeken Şentop, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor." paylaşımını yaptı.