İsveç'ten skandal: Türkiye, NATO üyeliğimize onay vermedi, başvurunuzu reddediyorum

Prof. Per Carlbring, Stockholm Üniversitesi'ne staj yapmak için başvuran Türk öğrenci Fatma Zehra S.'nin başvurusunu "Türkiye, İsveç'in NATO'ya girişine izin vermiyor" diyerek reddetti.

Fatma S. Prof. Per Carlbring'i 'Siyasi ve ayrımcı davranıyor' diyerek üniversiteye şikayet etti. Başvuru aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'daki İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde üçüncü sınıf öğrencisi olan Fatma Zehra S., Erasmus programı kapsamında seçeceği bir üniversitede 2023 yaz stajı için kabul edildi. Başvurduğu stajlardan biri İsveç'te Stockholm Üniversitesi'ndeydi. Fatma Zehra S., 23 Kasım 2022'de gönderdiği bir elektronik postada, üniversitedeki bir klinikte psikoloji araştırma grubu başkanı olan Prof. Per Carlbring liderliğindeki bir araştırma projesiyle ilgilendiğini belirtti. Fatma, "Bunu bana yaptıysa, üniversiteye başvuran farklı ırklardan diğer öğrencilere de yapmış olabilir" dedi.

PROF'TAN NATO BAHANESİ

TRT World'un haberine göre Fatma Zehra S., başvurusunun ardından Prof. Per Carlbring'den bir elektronik posta aldı. Postada Prof. Carlbring, "Sizi ağırlamayı çok isterim. Ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermediği için reddetmek zorundayım. Üzgünüm!" diye yazdı.

Fatma Zehra S., Prof. Carlbring'in yanıtını 'siyasi' ve 'ayrımcı' Stockholm Üniversitesi'ne şikayette bulundu. Fatma Zehra S. şikayetinde, "Eğitimini mümkün olan en iyi koşullarda sürdürmek isteyen bir öğrenciyi, geldiği ülkenin hükümetinin siyasi duruşuyla karıştırmak, rezil bir düşünme ve kişinin becerilerini ve karakterini yargılama biçimidir" diye yazdı.

"PROFESYONEL DEĞİL"

Fatma Zehra S., yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini söyledi.

Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson da yaptığı açıklamada, "Bizi araştırma stajyeri olarak ziyaret etmek isteyen öğrencilerden çok sayıda talep alıyoruz. Hepsini alamıyoruz, ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını bekliyoruz. Bu durumda, bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinimize göre hallettik" diye konuştu. Prof. Carlbring ise olayla ilgili bir açıklama yapmadı.