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  • İsveç'ten Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Kritik konular ele alınacak
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İsveç'ten Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Kritik konular ele alınacak

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'in 21 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 20:56 - Güncelleme:
İsveç'ten Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Kritik konular ele alınacak
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Stenergard, yaptığı yazılı açıklamada, "Ziyaret, ortak güvenliğimizi ilgilendiren konularda ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmemiz için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Strömmer de "Terörizm ve organize suça karşı ortak çalışmalarımızı görüşmek üzere Türk meslektaşlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DIŞ POLİTİKA KONULARI ELE ALINACAK

Hükümetten yapılan duyuruda ise, "2023 NATO Vilnius Zirvesi kapsamında İsveç, Türkiye ile imzaladığı anlaşma (Üçlü Mutabakat Zaptı) çerçevesinde işbirliğine devam etmektedir. Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyindeki Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısının gerçekleşeceği zirvede terörle ortak mücadele, organize suçlar, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Suriye ve Gazze'deki durum ve diğer dış politika konuları ele alınacak." bilgisi verildi.

  • İsveç Bakanları
  • Türkiye Ziyareti
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