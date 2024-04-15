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İsviçre basınından Togg'a övgü: Sürüş ve şarj performansı etkileyici

İsviçre'de ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, 'Türk Teslası' benzetmesi yaptığı Togg'a övgüde bulundu. Haberde, 'Elektrikli araç, yapay zekanın radyo çalma listeleri oluşturabildiği dijital ekosistemiyle etkileyici. Ancak test sürüşümüzün de gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansı da etkileyici.' ifadeleri kullanıldı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
İsviçre basınından Togg'a övgü: Sürüş ve şarj performansı etkileyici
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Blick'te Wolfgang Gomoll imzasıyla yayımlanan haberde, yapılan test sürüşünün ardından Togg'un akıllı cihazı T10X'in bir Türk prestij objesine dönüştüğü belirtildi.

Haberde, "Elektrikli araç, yapay zekanın radyo çalma listeleri oluşturabildiği dijital ekosistemiyle etkileyici. Ancak test sürüşümüzün de gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansı da etkileyici." ifadeleri kullanıldı.

Togg'un 2018'de kurulduğu hatırlatılan haberde, pandemi sürecini zarar görmeden atlattığı ve Türkiye'nin bu markayı geliştirmek için büyük yatırımlar yaptığı belirtildi.

Haberde, "Türk Teslası" benzetmesi yapılan Togg'a övgüde bulunuldu.

Togg'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak verdiği desteğe işaret edilen haberde, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın ise deneyimli bir yönetici olduğu aktarıldı.

T10X'in kokpitinde geniş bir ekran olduğu belirtilen haberde, bu aracın bir uygulama mağazası da içeren kendi işletim sisteminin geliştirildiği kaydedildi.

Togg'un yolcu bölümünü "ikinci bir oturma odası" olarak tanımladığına yer verilen haberde, bilgi sisteminin buna göre tasarlandığı belirtildi.

Sürüş özellikleri bakımından da yeterli olduğu belirtilen Togg'un, 468 kilometreye kadar menzil sağlayabildiği vurgulandı.

Togg'un yakıt ikmali sırasında Skoda Enyaq veya Tesla gibi rakiplerine kolayca ayak uydurabileceği ve hatta bazı durumlarda onları geçebileceği kaydedilen haberde, T10X'in Almanya'ya yıl sonunda gelmesinin beklendiği, İsviçre'ye geliş tarihinin net olmadığı belirtildi.

Haberde, 2032'ye kadar Avrupa yollarında 1 milyon Togg'un dolaşmasının beklendiğine işaret edildi.

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