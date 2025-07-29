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İsviçreli gazeteciler 15 Temmuz'u yerinde gözlemledi: Fedakarlığın ağırlığını hissettik

15 Temmuz Medya Programı'na katılan İsviçreli gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yaptığı konuşmayı dinleyip, darbe girişiminde yaralananlarla sohbet etme şansı buldular. Mücadele ve fedakarlığın ağırlığını hissettiklerini söyleyen gazetecilerden BM muhabiri Saad, 'Dinlediğim cesaret ve meydan okuma anıları, halkın iradesinin en karanlık saatlerde bile seyri nasıl değiştirdiğinin kalıcı göstergesidir.' görüşünü paylaştı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 13:29 - Güncelleme:
İsviçreli gazeteciler 15 Temmuz'u yerinde gözlemledi: Fedakarlığın ağırlığını hissettik
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "15 Temmuz Medya Programı"na katılan İsviçreli gazeteciler, izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği (APES) Başkanı Jean Musy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı vesilesiyle Türkiye'ye yaptığı ziyarette, diğer yabancı basın mensuplarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yaptığı konuşmayı dinlediğini söyledi. Musy, Erdoğan'ın konuşmasında "ulusal birliğin önemine" vurgu yaptığını belirtti.

Musy, bu etkinliğin Orta Doğu'da Gazze'den Tahran'a ve Şam'a "bir dizi uluslararası gerginliğin olduğu zor bir döneme" denk geldiğini belirterek, "Erdoğan'ın tarihi çağrısı aslında ulusal vicdana seslenmektir. Hiçbir şey ulusun birliği olmadan ve ulusal halk bilinci hesaba katılmadan kazanılamaz." ifadesini kullandı.

"BU PROGRAM, 15 TEMMUZ VE SONRASINA DAİR DERİN BAKIŞ AÇISI KAZANDIRDI"

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 2014'ten bu yana muhabir olarak görev yapan Dina Abi Saad ise darbe girişiminin 9. yılı kapsamında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin "Türkiye'ye yönelik algısını yeniden şekillendirdiğini" ifade etti.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezerken bu mekanların "mücadele ve fedakarlığın ağırlığını" taşıdığına şahitlik ettiğini dile getiren Saad, "Bu kapsamlı program, 15 Temmuz olayları ve sonrasına dair derin bakış açısı kazandırdı." dedi.

"DİNLEDİĞİM CESARET VE MEYDAN OKUMA ANILARI, HALKIN İRADESİNİN EN KARANLIK SAATLERDE BİLE SEYRİ NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNİN KALICI GÖSTERGESİDİR"

Saad, "Anma töreninin dikkat çekici bir yönü, Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 200 gazetecinin katıldığı, benim de katılma ayrıcalığına sahip olduğum, kusursuz şekilde organize edilmiş bir ziyaret olması. Ziyaret boyunca gösterilen profesyonellik ve titiz koordinasyon; yetkililer, uzmanlar ve 15 Temmuz gazileriyle anlamlı fikir alışverişlerinde bulunmamı sağlayarak, (bu konudaki) yüzeysel algımı değiştirdi." şeklinde konuştu.

Anma törenleri kapsamında İstanbul'a yaptığı ziyarette yakınlarını kaybedenlerle ve darbe girişiminde yaralananlarla sohbet etme fırsatını bulduğunu anlatan Saad, "tankların hayallerini yıkmasına izin vermeyen direnişçi bir halkı yansıtan bir atmosferi" tecrübe ettiğini söyledi.

Saad, "Dinlediğim cesaret ve meydan okuma anıları, halkın iradesinin en karanlık saatlerde bile seyri nasıl değiştirdiğinin kalıcı göstergesidir." görüşünü paylaştı.

"15 TEMMUZ, HALKIN BARIŞÇIL VE KARARLI AYAKLANMASIYLA ELDE ETTİĞİ BİR ZAFERDİR"

Le Monde Economique Gazetesi Editörü Thierry Dime, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin oldukça "etkili bir deneyim" olduğunu aktararak, "Çok sayıda demokrasinin iç ve dış zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde 15 Temmuz Türkiye örneği, güçle iktidara geçme girişimlerine karşı halk egemenliğinin zafer kazanabileceğini açık şekilde gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dime, bu zaferin "halkın barışçıl ama kararlı ayaklanmasıyla elde edildiğini" kaydetti.

  • 15 temmuz
  • isviçreli gazeteciler
  • dünya basını
  • 15 Temmuz Medya Programı

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