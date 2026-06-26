Yunan anne ve Türk babanın 4 yaşındaki oğlu Aren açlıktan hayatını kaybetti.

23 Nisan 2022'de dünyaya gelen Aren, ebeveynlerinin boşanma sürecinde bir süre Edirne'de baba Can Eren ve babaannesiyle yaşadı. İddiaya göre Yunan anne, 25 Temmuz'da çocuğu Dedeağaç kentine götürdü.

17 Aralık'ta hastaneye kaldırılan minik Aren, hayatını kaybetti.

Otopsi raporunda ölümün en az 48 saat önce gerçekleştiği, nedeninin ise uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu belirtildi.

Şüpheli anne (sağda) Yunanistan'da tutuklandı.

Yunanistan'daki soruşturma kapsamında anne tutuklanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

17 KİLODAN 9 KİLOYA DÜŞMÜŞ

Aren'in 17 kilodan 9 kiloya düştüğü belirlendi. Uzun süre yetersiz beslendiği iddiaları soruşturma dosyasına girdi.