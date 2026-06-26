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  • İsyan ettiren olay! Yunan anne minik Aren'i açlıktan öldürdü
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İsyan ettiren olay! Yunan anne minik Aren'i açlıktan öldürdü

Yunan anne ve Türk babanın 4 yaşındaki oğlu Aren, Yunanistan'da annesinin yanında hayatını kaybetti. Otopside ölüm nedeninin uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu belirtildi. Anne tutuklandı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 08:40 - Güncelleme:
İsyan ettiren olay! Yunan anne minik Aren'i açlıktan öldürdü
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Yunan anne ve Türk babanın 4 yaşındaki oğlu Aren açlıktan hayatını kaybetti.

23 Nisan 2022'de dünyaya gelen Aren, ebeveynlerinin boşanma sürecinde bir süre Edirne'de baba Can Eren ve babaannesiyle yaşadı. İddiaya göre Yunan anne, 25 Temmuz'da çocuğu Dedeağaç kentine götürdü.

17 Aralık'ta hastaneye kaldırılan minik Aren, hayatını kaybetti.

Otopsi raporunda ölümün en az 48 saat önce gerçekleştiği, nedeninin ise uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu belirtildi.

Şüpheli anne (sağda) Yunanistan'da tutuklandı.

Yunanistan'daki soruşturma kapsamında anne tutuklanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

17 KİLODAN 9 KİLOYA DÜŞMÜŞ

Aren'in 17 kilodan 9 kiloya düştüğü belirlendi. Uzun süre yetersiz beslendiği iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

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