Başkent Hartum'un birkaç kısım haricinde tamamen Sudan ordusunun kontrolünde olduğunu dile getiren Eltayeb, HDK'nin hala kontrolü sağlamaya çalıştığını ve sivilleri hedef aldığını söyledi.

Eltayeb, 27 Nisan'da HDK'nin Hartum'un Umdurman bölgesindeki Salha Mahallesi'nde 31 sivili öldürdüğünü, diğer bölgelerde durumun kontrol altında olduğunu ancak Darfur'da HDK unsurlarının halen bulunduğunu dile getirdi.

HDK'nin Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e yönelik ablukasının iki yıla yakındır sürdüğünü anlatan Eltayeb, Faşir'e de defalarca saldırdığını ifade etti.

HDK'nin dünyaya "hala var olduklarını" göstermeye çalıştığını ancak gerçekte kaybettiğini ve çaresiz hale geldiğini belirten Eltayeb, "Öğrendiğimize göre, Sudan dışından kontrol edilen modern stratejik dronlar kullanıyorlar. Bu dronlar, altyapıyı, özellikle de Sudan'ın kuzeyi ve merkezindeki elektrik santrallerini hedef almak için kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Eltayeb, bunun halkın yaşamını etkilemesi sebebiyle gerçekten zor bir durum olduğuna işaret etti.

TEKNOKRAT HÜKÜMET DUYURULACAK

Eltayeb, Şubat'ta Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ulusal diyaloğu, nitelikli geçiş hükümetini, anayasal bildirinin incelenmesini ve olası ateşkes şartlarını içeren yol haritasına dair sürecin ilerlediğini, siyasi partilerin ve sivil toplumun bunu kabul ettiğini ve memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Çok yakında teknokrat hükümetin duyurulacağı süreçte olduklarını dile getiren Eltayeb, yol haritasının tamamen uygulanmasının, HDK'nin ortadan kaldırıldığı ve Sudan'da barışın yeniden tesis edildiği zaman mümkün olabileceğini söyledi.

"SUDAN'DA KITLIK YOK"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan Acil Durum Koordinatörü Samantha Chattaraj'nın ülke nüfusunun yarısına tekabül eden yaklaşık 25 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısına ilişkin Eltayeb, "Aslında durum, Dünya Gıda Programının göstermeye ya da açıklamaya çalıştığı gibi değil. Sudan'da kıtlık olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Eltayeb, HDK tarafından abluka altında tutulan Faşir bölgesinde sorun bulunduğuna işaret ederek, 1 milyon insanın o bölgede yaşadığını ve HDK'nin yardımlara izin vermemesi nedeniyle gıda sağlanmasının zorlaştığını söyledi.

HDK'nin yardım kuruluşlarına da izin vermediğini kaydeden Eltayeb, "Bunların dışında Sudan'ın çoğunda bu yılki üretim iyiydi çünkü hasat iyiydi. Çiftçilerin çoğu güvenli bölgelerdeydi, o nedenle savaştan bu yana sorun yoktu. Sorgum ve darı üretmeye başladılar ve bu yılki üretim çok yüksekti." ifadelerini kullandı.

Eltayeb, hükümetin insani yardım kuruluşlarıyla da işbirliği içinde olduğuna dikkati çekerek, WFP'ye ve diğer kurumlarla Sudan'ın farklı bölgelerindeki insanlara ulaşmaları için yardımcı olduklarını belirtti.

SUDAN, TÜRK HÜKÜMETİNE VE HALKINA MİNNETTAR

Eltayeb, Sudan'a verdikleri destek dolayısıyla Türk hükümetine ve halkına minnettar olduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Türkiye'nin ilk günden itibaren insani yardım desteği sağladığını hatırlattı.

Geçen hafta Mersin'den Port Sudan'a dördüncü yardım gemisinin gönderildiğini kaydeden Eltayeb, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yollanan geminin 1600 ton gıda, çadır ve kıyafet taşıdığını anlattı.

Eltayeb, Sudan'daki durumun başından bu yana yaklaşık 10 bin ton yardım gönderildiğini kaydederek, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. Çok destek oldu. Türkiye, gerçek ve samimi bir ortak." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Aralık 2024'ten bu yana Port Sudan'da ofis açarak faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Eltayeb, sağlık sektöründe Sudan'ın farklı bölgelerinde faaliyette bulunduklarını dile getirdi.

Türk Hava Yollarının (THY) da haziranda Port Sudan'a seferlere başlayacağını belirten Eltayeb, "Bu, Türkiye'nin çok zor ve önemli bir dönemde Sudan'a yardım etme konusunda ne kadar istekli ve samimi olduğunu gösteriyor." dedi.

Eltayeb, Türkiye'nin Sudan'ı her zaman siyasi olarak desteklediğine ve arabuluculuk yapmayı denediğine işaret ederek, Türk hükümetine bu önemli dönemdeki desteklerinden dolayı minnettar olduklarını sözlerine ekledi.