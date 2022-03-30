İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese Türkiye'ye geliyor

Lamorgese, parlamentonun Schengen anlaşmasının uygulanmasını ve göç hareketlerini izleme komitesinde, İtalya'ya yönelik düzensiz göç hareketlerine ilişkin parlamenterlere bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Lamorgese, Kasım 2021'de Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile görüştüğünü hatırlatarak "Doğu Akdeniz rotasında insan kaçakçılığını önlemek ve bunlarla mücadele etmek önemlidir. Ben de 6 Nisan'da bu stratejik anlayışı güçlendirmek üzere Ankara'ya gideceğim." ifadesini kullandı.

Lamorgese, düzensiz göçe karşı birlikte mücadele etmenin önemli olduğunu ifade ederek "Sadece şubat ayında Türk Sahil Güvenlik ekipleri, hedefi İtalya kıyıları olan bir kısmı ahşap tekne bir kısmı balıkçı teknesinde olmak üzere 8 teknede 1283 göçmenin engellendiğini bildirdi. Bu diplomatik ilişkilere dikkat etmek önemli." dedi.

Bakan Lamorgese, Libya-Tunus-İtalya üçgeninde kalan Orta Akdeniz'deki göç güzergahında da son aylarda göçmen gelişlerinde düşüş trendi olduğunu ifade ederek yılbaşından bugüne kadar Akdeniz'i geçerek bu rotadan gelenlerin sayısının 6 bin 701 olduğunu belirtti.

Bu arada Lamorgese, Ukrayna'daki savaştan kaçıp İtalya'ya gelenlerin sayısında da düşüş trendi görüldüğünü ifade ederek bugüne kadar gelenlerin sayısının 75 bin 115 olduğu bilgisini de paylaştı. Bakan Lamorgese, söz konusu yavaşlamanın Avrupa geneli için de geçerli olduğunu kaydetti.