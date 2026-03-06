İSTANBUL 14°C / 5°C
  İtalya ile İran diplomasisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taraflara gerekli telkinler yapıldı
Güncel

İtalya ile İran diplomasisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taraflara gerekli telkinler yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

6 Mart 2026 Cuma 14:21
İtalya ile İran diplomasisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taraflara gerekli telkinler yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğumuzu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti.

Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii konusunda iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

