İtalya'da hayatını kaybeden İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı
İtalya'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki İlayda Yarcan (21), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
- AA
Yarcan için Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Yarcan'ın annesi Şeniz, babası Levent, kız kardeşi Alara Yarcan ile aile yakınları ve arkadaşları katıldı.
Cenaze töreni öncesi Yarcan'ın ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Yarcan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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