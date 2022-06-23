İtalya'da helikopter kazasında ölen 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan ve daha sonra düştüğü tespit edilen helikopterdeki dört Türk vatandaşının cenazelerinin bu gece İstanbul'a getirileceği açıklandı. Cenazelerin bu akşam İtalya'nın Milano şehrinden kalkacak olan THY'nin tarifeli seferiyle 23.40 sıralarında İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan alınan bilgiye göre cenazeler için yarın Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında yapılacak töreni sonrası, memleketlerinde toprağa verileceği kaydedildi. Buna göre, Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil'in cenazesi yarın Üsküdar'da Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in cenazesi Bursa Yenişehir Hatuniye Camii'nde kılınacak yarın öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı'nda, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi yarın Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise doğrudan memleketi Adana'ya ulaştırılacağı ve yine yarın öğle namazından önce Adana Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi, Mustafabeyli Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna tepesinde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.