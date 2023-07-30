İtalya'da sirkten kaçan fil otoyola çıktı

İtalya, alışılmadık bir görüntüye sahne oldu. İtalya'nın güneyinde yer alan Calabria bölgesinde bir fil, otoyolda yürürken görüldü. Sirkten kaçtığı iddia edilen fil, otoyolda bulunan bir süpermarkete doğru ilerledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise yoldan geçen bir araç sürücüsü fili görünce kahkahalara boğularak, "Fil, süpermarkete doğru gezmeye çıkmış." dedi. Yerel kaynaklar sirkten kaçan filin sirk görevlileri tarafından bulunduğunu ifade ederken İtalya polisinden olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan filin, otoyolun yakınlarında bulunan bir sahilde vakit geçirdiği öğrenildi.