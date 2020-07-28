''M49'' ikinci kez kafesinden kaçtı

AA 28 Temmuz 2020 Salı 09:56 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:11

Trentino Özerk Yönetim Başkanı Maurizio Fugatti, yaptığı açıklamada, "Papillon" takma ismiyle de anılan daha çok "M49" olarak bilinen ayının, kafesinden kaçarak, özgür kaldığını belirtti.



İtalyan ANSA ajansının haberinde, hayvanın elektrikli bariyerini kırarak, kaçtığı ifade edildi.



Orman korucularının "M49"u Marzola tepesi etrafında gördükleri bildirildi.



Çevre Bakanı Sergio Costa, daha önceki firarı sırasında yaptığı uyarıyı tekrar ederek, "O kesinlikle öldürülmemeli. O yaşamalı. Kilitlenmemesini ve öldürülmemesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Söz konusu ayı, geçen yıl da benzer şekilde kafesinden kaçmayı başarmıştı. Ayının üstüne ilk kaçışından sonra radyo vericiler yerleştirilmişti.



Trento ve çevresinde 100 kadar boz ayının olduğu tahmin ediliyor.



Bu arada, aynı bölgede geçen ay avcı bir baba-oğula saldıran bir başka boz ayının vurulmasına izin çıkması kamuoyunda tepki çekmiş, Çevre Bakanlığı da ayının vurulmaması için girişimde bulunmuştu.





