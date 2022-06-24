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İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden İlker Uçak son yolculuğuna uğurlandı

İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk'ten biri olan İlker Uçak, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

IHA24 Haziran 2022 Cuma 15:08 - Güncelleme:
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İtalya'nın Lucca şehrinde 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterde 4'ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti. Eczacıbaşı çalışanı olan 4 Türk'ün cenazesi İtalya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Milano'dan havalanan uçakla İstanbul'a getirildi. Dün gece saat 23.40'ta havalimanına inişin akabinde uçaktan indirilen cenazeler, daha sonra kargo terminaline götürüldü. Burada cenaze araçlarına nakledilen cenazeler, havalimanından çıkarılarak defnedilecekleri kentlere götürüldü.

Hayatını kaybeden 4 Türk'ten biri olan Eczacıbaşı Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi, Kocaeli Çavuşlu Mahallesi'ndeki İshakçılar Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.

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