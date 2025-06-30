Baykar, Piaggio Aerospace'in satın alma sürecini bugün İtalya'da düzenlenen imza töreniyle resmen tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın 27 Aralık 2024'te verdiği onayla başlayan süreç, İtalya Başbakanlık Ofisi'nin "Golden Power" düzenlemesi kapsamında verdiği onayla nihayete erdi.

İtalya'da düzenlenen törene İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace'ten sorumlu olağanüstü komiserler Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti katıldı.

Devir işlemi İtalya'da Piaggio Aerospace'in 140 yıllık mirasını geleceğe taşıyacak yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adolfo Urso, anlaşmanın İtalya için önemine değinerek, bu operasyonun İtalya'nın stratejik bir sanayi varlığını koruma altına aldığını ifade etti.

İtalyan havacılık ve uzay sektörünün yeniden canlanmasının temelini attıklarını aktaran Urso, "Oluşturulan sağlam endüstriyel plan sayesinde Piaggio Aerospace, yeni yatırımlar ve yerel uzmanlığın güçlendirilmesiyle sektörde yeniden lider bir konuma yükselecek. Bu süreç devletin olağanüstü yönetim ve Golden Power araçlarıyla endüstriyel egemenliği koruyabildiğini ve kaliteli uluslararası yatırımları ülkemize çekebildiğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Haluk Bayraktar da Piaggio Aerospace'i şirketin köklü geleneğinden güç alan cesur bir vizyonla yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Şirketi zor zamanlarda ayakta tutan yetkin ve fedakar çalışanlarına derin saygı duyuyoruz. Yeni fırsatlar oluşturmak, inovasyonu güçlendirmek ve müreffeh bir gelecek sağlamak için birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİMİZ BU TARİHİ MARKAYI YENİDEN CANLANDIRMAK"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise Piaggio Aerospace gibi İtalya'nın inovasyon ve mühendislik mükemmeliyeti sembolü bir şirketin geleceğinden sorumlu olmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

Hedeflerinin sivil havacılık kabiliyetlerine yatırım yaparak P.180 Avanti EVO üretimini artırmak, şirketin Avrupa'da uçak ve motor bakımında mükemmeliyet merkezi rolünü güçlendirmek ve bu tarihi markayı yeniden canlandırmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli büyüme, yüksek nitelikli istihdam ve Türkiye ile İtalya arasındaki sanayi işbirliğinin daha da derinleşmesi için kararlıyız. Piaggio Aerospace sadece mühendislik alanında yüzyıllık bir mükemmeliyet hikayesini temsil etmiyor. Bu satın almayı bir iş kararının ötesinde İtalyan havacılık tasarımı ve üretimine yeni bir soluk kazandırma fırsatı olarak görüyoruz. Piaggio'nun eşsiz kimliğini koruyarak inovasyon, güvenlik ve küresel pazarların taleplerini karşılayacak yeni bir performans ruhuyla güçlendireceğiz."

Şirketi bir süredir yöneten olağanüstü komiserler ise devir işlemini "İtalyan havacılığının en eski isimlerinden birinin yeniden doğuşu için tarihi bir an" olarak tanımladı. Anlaşmanın bölgede sanayi ve istihdam sürekliliği sağlamasının yanı sıra İtalya ve Avrupa havacılık-uzay ekosisteminin güçlenmesine de önemli katkılar sunacağı vurgulandı. Geçiş sürecinin şirketin banka kredisi ya da devlet desteği olmaksızın kesintisiz faaliyetlerini sürdürerek başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Bu satın alma Baykar'ın Leonardo ile yürüttüğü insansız hava aracı geliştirme ortaklığı başta olmak üzere Türkiye ile İtalya arasındaki daha geniş sanayi işbirliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Baykar yeni dönemde Piaggio Aerospace için kapsamlı bir endüstriyel plan hazırlayarak şirketi istikrara kavuşturmayı ve büyümek için gerekli stratejik yatırımları yapmayı hedefliyor.

PİAGGİO AEROSPACE'İN AVRUPA SANAYİ EKOSİSTEMİNDEKİ STRATEJİK ROLÜNÜN DAHA DA GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Gelişim planının temel hedefleri arasında efsanevi P.180 Avanti EVO uçaklarının yenilenen teknolojik kabiliyetleriyle küresel pazara yeniden sunulması yer alıyor. Ayrıca Baykar'ın Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'larına yönelik küresel pazar talebini karşılaması için Piaggio tesislerinde üretim yapılması ve uçak ile motor bakımında Avrupa çapında bir mükemmeliyet merkezi kurulması hedefleniyor. Böylece Piaggio Aerospace'in tarihi mirasının korunması ve şirketin Avrupa sanayi ekosistemindeki stratejik rolünün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.