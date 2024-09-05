İtalyan şef Danilo Zanna ile görüşen Bakan Ersoy'dan Türk mutfağı vurgusu!

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağının uluslararası tanıtımının yapılmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağının uluslararası tanıtımının yapılması öncelikli hedefimiz.



Bu doğrultudaki titiz çalışmalarımıza yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün İtalyan şef Sayın @Danilo_Zanna ile @AkmIstanbul'da bir araya geldik.



Ünlü... pic.twitter.com/cDgnM8rRcu — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 5, 2024

Bu doğrultudaki titiz çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün şef Zanna ile İstanbul AKM'de bir araya geldiklerini aktaran Bakan Ersoy, Zanna'ya teşekkür etti.