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  • İtalyan şef Danilo Zanna ile görüşen Bakan Ersoy'dan Türk mutfağı vurgusu!
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İtalyan şef Danilo Zanna ile görüşen Bakan Ersoy'dan Türk mutfağı vurgusu!

İtalyan şef Danilo Zanna ile görüşen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk mutfağının uluslararası tanıtımının yapılmasının öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
İtalyan şef Danilo Zanna ile görüşen Bakan Ersoy'dan Türk mutfağı vurgusu!
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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağının uluslararası tanıtımının yapılmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Bu doğrultudaki titiz çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün şef Zanna ile İstanbul AKM'de bir araya geldiklerini aktaran Bakan Ersoy, Zanna'ya teşekkür etti.

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