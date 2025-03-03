Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Minguzzi'nin arkadaşlarıyla Kadıköy'deki tarihi salı pazarında dolaştıkları sırada, suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarıldı.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatıldı.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, Minguzzi'nin olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen Minguzzi'nin arkadaşı D.A.D, olay günü arkadaş grubu olarak pazara gittiklerini, önceden tanıdığı bir çocuğun kendilerine "Bisiklet çetesi" diye laf attığını, Minguzzi'nin de çocuğa "Bisiklet değil kaykay" dediğini anlattı.

Karşı taraf ile aralarında sözlü tartışma çıktığını, esnafın ayırdığını kaydeden D.A.D, pazardan çıkacakken şüphelilerin tekrar geldiğini, birinin Minguzzi'ye saldırdığını, diğerinin de 3-4 kez bıçakladığını ifade etti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN İFADELERİ

İddianamede ifadesi yer alan U.B, 15 yaşında olduğunu, B.B'nin Minguzzi'yi 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü, kendisinin bıçaklamadığını, yerdeyken tekme attığını anlattı.

B.B. ise savunmasında, Minguzzi'nin annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini öne sürerek, tahrik altında olduğu için bıçakladığını iddia etti.

İddianamede, Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedildi.

Ayrıca, incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin açık şekilde tespit edildiği belirtildi.

İddianamede U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

OLAY

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.