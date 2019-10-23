İtalyan vekilden Türkiye'ye hadsiz saldırı: Barış Pınarı'nı hazmedemedi
Irkçı söylemleri tanınan İtalyan sağ parti milletvekili Angelo Ciocca, Barış Pınarı Harekatı’nı hazmedememesi sebebiyle avrupa Parlamento'sunda Türkiye'ye saldırdı. Hadsiz vekil Türk çikolatasını yere atarak trajikomik bir eyleme imza attı.
Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı İtalyan üyesi Angelo Ciocca, skandal bir harekete imza attı.
Euronews'te yer alan habere göre Ciocca, Ankara'dan gelen Türk vekillerin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'nin Suriye operasyonuna tepki gösterdi.
İtalya'da aşırı sağcı politikacı Matteo Salvini'nin partisinden olan Angelo Ciocca AB ve göçmen karşıtı eylemleriyle biliniyor.
TERÖRİSTLERE SİVİL DEDİ
Oturumda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu eleştiren Ciocca, Türk parlamenterlerin daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu alarak genel kurul salonunda yere fırlattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'deli harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek YPG’li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.
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