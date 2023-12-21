İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,162
  • EURO
    32,1602
  • ALTIN
    1911.63
  • BIST100
    7650.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İtfaiye aracı kaza ihbarına giderken devrildi: 3 yaralı
Güncel

İtfaiye aracı kaza ihbarına giderken devrildi: 3 yaralı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
İtfaiye aracı kaza ihbarına giderken devrildi: 3 yaralı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarını değerlendirmek üzere harekete geçtiği öğrenilen Vize İtfaiye Müdürlüğü aracı, Akıncılar köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, 3 itfaiye eri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan itfaiye erleri, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak araç trafiğini kontrollü şekilde sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.