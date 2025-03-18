İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6613
  • EURO
    40,176
  • ALTIN
    3559.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İtfaiye erinin evinde yangın! Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Güncel

İtfaiye erinin evinde yangın! Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye erine ait evde çıkan yangında itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

AA18 Mart 2025 Salı 10:45 - Güncelleme:
İtfaiye erinin evinde yangın! Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
ABONE OL

Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Yangın sırasında dışarda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde fenalaştı.

Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.