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  • ''İtfaiye personeli'' iddialarına yalanlama... ''Bekleyen dosya yok, 1785 alım onaylandı''
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''İtfaiye personeli'' iddialarına yalanlama... ''Bekleyen dosya yok, 1785 alım onaylandı''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'İBB'nin itfaiye personeli alımının engellendiği ve onay verilmediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020-2024 yılları arasında İBB'ye bin 785 itfaiye personelinin alımına izin verildiği vurgulandı.

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
''İtfaiye personeli'' iddialarına yalanlama... ''Bekleyen dosya yok, 1785 alım onaylandı''
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Bazı basın yayın organlarında paylaşılan "İBB'nin itfaiye personel alımının engellendiği" haberleri yalanlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve 2020-2024 yılları arasında İBB'ye bin 785 personel alım izni verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Medyaya yansıyan bazı haberlerde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli alımının engellendiği" ve onay verilmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nda itfaiye personeli istihdamı yönünde bekleyen tek bir dosyası bulunmamaktadır.

Gelen talepler doğrultusunda 2020-2024 yılları arasında IBB'ye 1.785 itfaiye personeli alım izni verilmiştir.

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