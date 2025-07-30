Bazı basın yayın organlarında paylaşılan "İBB'nin itfaiye personel alımının engellendiği" haberleri yalanlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve 2020-2024 yılları arasında İBB'ye bin 785 personel alım izni verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Medyaya yansıyan bazı haberlerde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli alımının engellendiği" ve onay verilmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nda itfaiye personeli istihdamı yönünde bekleyen tek bir dosyası bulunmamaktadır.

Gelen talepler doğrultusunda 2020-2024 yılları arasında IBB'ye 1.785 itfaiye personeli alım izni verilmiştir.