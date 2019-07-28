İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın havadan görüntülendi
Avcılar'da Ambarlı Limanı’nda demirli gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Avcılar Ambarlı Limanı’nda demirli bir gemide henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesi drone ile havadan görüntülenirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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