22 Ekim 2025 Çarşamba
Güncel

İthal aday krizi! CHP yine karıştı

Adıyaman Besni'ye bağlı eski Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Açar'ın Gaziantep İl Başkanı seçilmesi CHP'de büyük krize neden oldu. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen atamaya tepki gösterdi.

Yeni Şafak22 Ekim 2025 Çarşamba 08:38 - Güncelleme:
İthal aday krizi! CHP yine karıştı
Partiyi kendi şirketi gibi yönettiği yönünde eleştirilen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu defa Gaziantep'i karıştırdı.

Adıyaman Besni'ye bağlı eski Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Açar'ın, Genel Merkez'in desteğiyle Gaziantep İl Başkanı seçilmesi, ithal aday krizine neden oldu.

Vakkas Açar, Veli Ağbaba.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şunları söyledi: Bu arkadaş Antep'in yolunu, sokağını, mahallesini, köyünü bilmez. Bu arkadaşa ithal aday denildi. Muhtemelen kurultay delegelerini de bilmez. Listeyi de başkaları hazırlamıştır. Genel Merkez'in baskısı sonuç verdi. Ve aslında Antep'i bilmeyen Antepliyi bilmeyen listesindekileri tanımayan aday il başkanı oldu. İlçe başkanlarını görevden almakla tehdit ettiler. İlçe başkanlarına Veli Bey çok müdahil olmadı. Veli bey öyle ufak ufak işlerle uğraşmaz. Nasıl olsa ilçe başkanlarını sonra ben hallederim diye düşünerek herhalde ilçe başkanları ile uğraşmadı. İlçe başkanlarıyla o günkü il başkanı uğraştı. Veli Beyde büyük idealler peşinde olduğundan ili yönlendirdi."

"Partiyi babasının şirketi gibi yönetiyor"
  • Vakkas Açar
  • Hasan Öztürkmen

