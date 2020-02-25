İthalatı yasaklandı

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Elektronik sigara yasağı Resmi Gazete'de

Elektronik sigara ile türevlerinin ithalatının yasaklandığı Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

IHA25 Şubat 2020 Salı08:05 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 08:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karar’a göre elektronik sigara ve türevlerinin ithalatı yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamülü, yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaktır. Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir” ifadeleri yer aldı.

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