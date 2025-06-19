CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret ederek, partilerine katılmaya davet etti.

Ziyaret sonrasında basına açıklamalarda bulunan Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı babaevine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" dedi. İnce ise bu davete, "Arkadaşlarımla, yetkili kurullarımda onlarla bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Sayın Genel Başkan'ı ziyaret edeceğim" dedi.

GRUPTA KATILACAK

Özgür Özel'in ziyareti öncesinde CHP'ye yakın internet medyasında İnce'ye davet götürüleceği ve İnce'nin de önümüzdeki hafta salı günü TBMM grup toplantısında partiye katılacağı savunulmuştu. CHP'nin 2018'de cumhurbaşkanı adayı olan İnce, seçim akşamı CHP üst yönetiminden Engin Altay, Engin Özkoç ve Tuncay Özkan ile bazı polemikler yaşanmıştı. İnce, isim vererek bu isimlerin seçim akşamı kendisi hakkında "sarhoş" olduğu iddiasını yaydığını ileri sürmüştü. Aynı şekilde CHP'li bazı yöneticiler, İnce'nin seçim öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gizli ziyaret ettiği önümde ithamlarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ile ayrı düşen İnce, 2020 yılında "Memleket Hareketi" adını verdiği siyasi girişim başlattı ve 8 Şubat 2021'de CHP'den istifa etti.

DAVETİ İMAMOĞLU İSTEDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP kulislerinde İnce'nin partiye dönmesini Ekrem İmamoğlu'nun istediği konuşuluyor. CHP kulislerinde "Ekrem İmamoğlu cephesini genişletmek istiyor. Belagatı yüksek tiplerin, meydanlarda kendisini savunmasına ihtiyaç duyuyor. Özel'i bu anlamda biraz yetersiz buluyor" değerlendirmesi yapılıyor.