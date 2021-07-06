İtiraf geldi, seyir değişti! ''Tosuncuk''un para oyunu

6 Temmuz 2021 Salı 07:56 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 07:56

Çiftlik Bank soruşturmasında 'Ben de mağdur oldum' bahanesiyle Türkiye'ye teslim olan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'la ilgili kafalardaki sorular ortaya çıkan ifşaatlarla her geçen gün daha da netleşiyor. 'Yıllar sonra neden teslim oldu?', 'Parası mı bitmişti', 'Yoksa yakalanmak üzere olduğu için mi Türk yetkililere başvurdu?' soruları sorulurken Çiftlik Bank'la ilgili ikinci bir dava bu soruların bir kısmını aydınlatacak gibi.

Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz mahkemede verdiği ifadesinde şirketin yönetim kurulunda bulunan sanıklar Hakkı Cangül ve Ahmet Furkan Ferman'ın, Aydın'ın koruması ve elinde daha önce onun adına imza atma yetkisi bulunan Cafer Çolak'a mallara el koyulmuş olmasına rağmen geçmişe yönelik imza attırdıklarını söyledi.

ÇARPICI İTİRAF VE PARA OYUNU

İmza attırmaktaki amacı da açıklayan Yıkılmaz, "Çiftlik Bank'ın Yeşilyurt Gayrimenkul'de 2 milyon liraya yakın bir alacağı var. Çolak'a imza attırarak paranın yarısını tahsil ettiler. Hakkı'nın babası Şinasi ve başkalarının hesaplarına aktardılar. Bunun araştırılmasını istiyorum" dedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu itiraf akıllara "Aydın Türkiye'ye döndükten sonra kendisine güvendiği adamları aracılığı ile para garantisi oluşturmaya çalışıyor, uzaktan para depoluyor" ihtimalini getirdi. Mahkeme, Cangül ve Ferman hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, gerekli araştırmaların yapılmasını istedi.

Öte yandan Aydın'ın şirketiyle ilgili yanında getirdiği 300 sayfalık evrak, incelenerek müfettiş raporlarıyla karşılaştırıldı ve 60 sayfalık sorular hazırlandı.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

* 2018'de yurtdışına firar eden Aydın'la ilgili davada "Parası bitti" iddiasını doğrulayacak türde bir itiraf geldi. Çiftlik Bank Davası 2019 yılının Mart ayında 48 kişi hakkında açıldı. Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık için "Suç örgütü kurma yönetme", "Dolandırıcılık" ve "Mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

750 KİŞİ DAHA KATILDI

* Eşi Sıla Aydın'ın da aralarında bulunduğu 30 sanık için ise "Örgüte üye olma", "Örgüte yardım etme" suçlarından 13 yıla kadar hapis istendi. 3 bin 762 mağduru bulunan dosyada 28 sanığın dosyası ayrıldı, hepsi beraat etti. Aydın'ın da gıyabında yargılama yapıldığı 20 sanığın davası devam ederken 750 kişi daha "Mağdur oldum" diyerek şikayetçi oldu. Aynı sanıklar hakkında ikinci bir Çiftlik Bank davası açıldı.

* İkinci Çiftlik Bank davası ise Aydın ve Çiftlik Bank'ın 2 yönetim kurulu üyesine üçüncü davayı doğuracak gibi... Çünkü mahkeme, savcılığa bir suç duyurusunda bulundu. Nedeni ise sanıklardan şirketin yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz'ın itirafı. Sanık Yıkılmaz son mahkemede verdiği ifadesinde Çiftlik Bank yönetim kurulunda bulunan sanıklar Hakkı Cangül ve Ahmet Furkan Ferman'ın, Aydın'ın koruması ve elinde onun adına imza atma yetkisi bulunan Cafer Çolak'a geçmişe yönelik imza attırdıklarını söyledi.

2 MİLYONA YAKIN ALACAK

İmza attırmaktaki amacı da açıklayan Yıkılmaz, "Çiftlik Bank'ın Yeşilyurt Gayrimenkul'de 2 milyon liraya yakın bir alacağı var. Çolak'a imza attırarak paranın yarısını tahsil ettiler. Hakkı'nın babası Şinasi ve başkalarının hesaplarına aktardılar. Bunun araştırılmasını istiyorum" dedi.

MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

* Bu itiraf akıllara "Aydın Türkiye'ye döndükten sonra kendisine güvendiği adamları aracılığı ile para garantisi oluşturmaya mı çalışıyor, uzaktan para mı depoluyor" sorularını getirdi. Bu ihtimal ve itiraf üzerine mahkeme, Cangül ve Ferman hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gerekli araştırmaların yapılmasını istedi.