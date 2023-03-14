İtiraf gibi açıklama: Asıl kriz cumhurbaşkanı yardımcılığıyla çıkacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, 3 Mart'ta "Kumar ve noter masası olmayı tercih ettiler" diyerek 6'lı koalisyonu zehir zemberek sözlerle dağıtmıştı. İYİ Parti lideri, 6 Mart'ta ise koalisyona 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla' geri dönmüştü.

6'lı koalisyon büyük tartışmalara neden olan bu gelişmeyi kabul etmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan etmişti. Yayımlanan mutabakat metninde 12. maddede belediye başkanlarının ismi verilmeden "Kılıçdaroğlu'nun istediği zamanda göreve atayabileceği" ifade edilmişti.

"ASIL KRİZ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞIYLA ÇIKACAK"

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, tv100'de katıldığı canlı yayında, bu sistem ve getireceği sıkıntılara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş ve İmamoğlu'nun yerel seçimlerin yapılacağı 2024 Mart'ına kadar görevlerinden ayrılmayacağını ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklarını düşünmediğini ifade eden Gürses, "Ondan sonraki süreçte ise parlamanter sürece geçiş sürecinde ne olacağı meselesi var. Millet İttifakı ya da 6'lı masa diye bir şey kalmayacak, o günden sonra herkes kendi siyasi yolculuğuna çıkacak. Hodri meydan, el mi yaman bey mi yaman." ifadelerini kullandı.

"DİĞER PARTİLER BU SİSTEMDEN RAHATSIZ"

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin de büyük bir muamma olduğunu ifade eden Gürses, "Referandumla mı, Anayasa'ya geçici maddeyle mi, Anayasa değişikliğiyle mi, seçimle mi geçecek?" diyerek muhalefetin içler acısı halini özetledi.

Gürses asıl krizin parlamenter sisteme geçiş değil cumhurbaşkanı yardımcılığında olduğunu vurgulayıp, "Ben tüm genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı senaryoda büyük sorunların çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu. CHP yandaşı gazeteci, sistemin CHP'ye yaradığını ve bu nedenle diğer partilerin bu durumdan hoşnut olmadığını da ifade etti.

"İKİ BELEDİYE BAŞKANI KİMSENİN UMURUNDA OLMAZ"

Sözcü Yazarı Aytunç Erkin ise aynı canlı yayında, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadiyle ilgili, "İki belediye başkanı da kimsenin umurunda olmaz. 12. maddenin seçimden sonra öne çıkarılacağını düşünmüyorum" dedi.