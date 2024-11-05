Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili soruşturmada iki itirafçı ifade verdi. Terör örgütü üyesi olan itirafçılardan birisi Özer'in başkan adaylığı talimatının Kandil'den geldiğini anlattı.

Özer'in örgüte katılmasını DEHAP ve HADEP kurucusu Cemal Kavak'ın sağladığını belirten itirafçı, şöyle konuştu: Özer, Kavak'tan 2004'te bir akrabasının yurtdışına kaçırılmasını istedi. Bunun karşılığında terör örgütüne katılacak gençler için iş insanlarından para toplayıp kendisine verdi.

HÜCRE EVİNDE TOPLANTI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İtirafçı, Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkan adaylığı süreciyle ilgili de bilgi verdi. 31 Mart seçimleri öncesi terör örgütünün Diyarbakır'daki gizli evinde PKK temsilcisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını; Özer'in burada PKK'ya sadakat yemini ettiğini söyledi. İtirafçı, Özer'in terör elebaşı Duran Kalkan'ın onayı ve 'kent uzlaşısı' ile CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayı olarak gösterildiğini aktardı.

HTS KAYITLARI DOĞRULUYOR

İtirafçının terör örgütüne para aktarılması ve PKK'yla bağlantı iddiaları üzerine Ahmet Özer'in geriye dönük 10 yıllık HTS kayıtları ve bankacılık hareketleri incelendi. HTS kayıtlarında Özer'in terör örgütü ile kurduğu bağlantılar tespit edildi.

CHP, 'kent uzlaşı' kapsamında Esenyurt'ta Ali Gökmen'in adaylığını geri çekip DEM'in istediği Ahmet Özer'i aday göstermişti.

ZÜBEYİR AYDAR'LA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Özer'in KCK yürütme konseyi üyesi Zübeyir Aydar ile Messenger üzerinden görüntülü görüşme yaptığı da soruşturma dosyasına girdi. Özer'in daha önce de telefonda 694 kez teröristlerle; 14 defa da kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüştüğü belirlenmişti.

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