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İtirafçı doçent her şeyi anlattı: FETÖ'cü Prof'lar kuryeydi

İtirafçı doçent, FETÖ’nün akademi ağını deşifre etti: Örgütteki isimlere Paris’teki bir üniversitede doktora yaptırıldı, yurtdışına giden Prof.’lar kurye olarak kullanıldı.

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İstanbul’da 6 ay önce bir muhasebecinin ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınması, FETÖ’nün akademisyen ağını deşifre etti. Polis, muhasebecinin hattını bir üniversitede görevli Doç. Dr. M.T.’nin kullandığı tespit etti. Geçtiğimiz 26 Kasım’da aralarında M.T.’nin de bulunduğu 27 kişiye 9 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Polisin dijital tespitleri, ByLock içerikleri ve telefon trafiğiyle ilgili bulguları göstermesiyle aralarında M.T.’nin de bulunduğu birçok kişi itirafçı oldu. Akademisyen M.T. ifadesinde polise önemli bilgiler verdi. 
 
ÖRGÜT İÇİ GÖREVLENDİRME
 
Doç. Dr. M.T. örgütün akademisyenlere ayrı bir ilgi gösterdiğini, özellikle yurtdışı görevlendirmelerde bazı akademisyenlere yabancı dil bilmemesine rağmen öncelik verdiğini söyledi. Akşam'ın haberine göre, M.T. şunları kaydetti: “Üniversiteye alınan FETÖ mensubu akademisyenler, profesörlerin vasıtasıyla kolayca görev alıp hızla yükselirdi. Profesörler örgütle ilgili gizli bilgileri, taşıdıkları muska ve kemerlerindeki bölmelere monte ederdi. Profesörler akademik çalışma adı altında yurtdışına gidip gelirken örgütün para transferini sağlayarak kuryelik yapardı.”  
 
PARİS’TE ÖZEL DOKTORA 
 
İtirafçı M.T. Paris’te özel doktora yaptırılan örgüt mensupları olduğunu belirterek, “FETÖ kendisi için akademisyenlerden oluşan çekirdek kadro kurdu. Hatta ‘Molla’ statüsündeki akademisyenlere Fransa’nın başkenti Paris’teki bir üniversitede özel olarak doktora yaptırıldı” dedi. 
 
HEDEFLERİ BELARUS, RUSYA VE G. KORE 
 
Kendisinin örgütten tanıdığı ve isimlerini belirttiği bazı akademisyenlerin Belarus, Rusya ve Güney Kore’deki akademisyenler ile düzenli temas kurdukları bu ülkelere ayrı bir önem verdiklerini anlatan M.T akademisyenlerin bu ülkede FETÖ okulları için alan açmayı hedeflediklerini anlattı. 
 
AMAÇ DIŞARIDA ÖRGÜTÜ ÖVMEK
 
M.T. şunları kaydetti: “Örgütün yurtdışı ayağını güçlendirmek için San Diego  Üniversitesi gibi yabancı üniversitelerden akademisyen davet edilirdi. İçeriğinde bilim üretmek adına hiçbir şey olmayan yeme içme gezme faaliyetlerin bol bol yapılırdı, asıl amaç ise devlet bütçesinden para harcayıp FETÖ okullarının tanıtımını yapmaktı.”
 
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FUTBOLDA FETÖ’YE 15 YIL CEZA İSTENDİ
 
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler’in ByLock kullanıcısı olmaları, FETO’nun talimatları doğrultusunda Bank Asya’ya para yatırmalarını dikkate alarak örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcılık örgüt hakkında açıklamalarda bulunan sanıklardan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Savcı, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan bu iç ismin 5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 
 
271 DARBE DAVASI KARARA BAĞLANDI 
 
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan davalar hakkında bilgi verdi. Çekin, “Açılan 289 fiili darbe davasının 271’i karara bağlanmıştır. Bununla birlikte terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğine ilişkin soruşturma ve davalar da devam etmektedir” dedi. 

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