İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 'Ekosistem'in para kasası olduğu öne sürülen Murat Kapki'ye naylon fatura kestiği suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Çiçek itirafçı oldu.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki bir otelde kameraları bantlayarak yaptığı gizli görüşmelerde yanında bulunan kişinin Murat Kapki olduğunu teşhis etti.

Ahmet Çiçek, kamera görüntülerinde Kapki'nin sırtındaki çanta ve otelden çıkarılan valizlerde para olduğunu söyledi.

KAPKİ'YE MİLYONLARCA LİRALIK NAYLON FATURA KESTİ

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Ahmet Çiçek, Beylikdüzü'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) uzanan rüşvet ve yolsuzluk ekosisteminin faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Sabah'ın haberine göre, İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürülen Murat Kapki organizasyonunda İBB'ye milyonlarca lira değerinde sahte fatura kestiğini itiraf eden Çiçek, paraların bankadan çekilerek Kapki'nin Ferko Plaza'daki ofisine çanta ve bavullarla taşındığını söyledi.

"OTELDEKİ SIRTI ÇANTALI KİŞİ MURAT KAPKİ"

İfadesinde çarpıcı bir noktaya da değinen Ahmet Çiçek, Beşiktaş'taki bir otelde kameraları bantlayarak yaptığı gizli görüşmelerde yanında bulunan kişinin Murat Kapki olduğunu teşhis etti.

Çiçek, "Kamera görüntülerinde net olarak görünen Murat Kapki isimli şahsı net olarak teşhis ettim. Hatta sırtındaki çantanın markası Louis Vuitton'dur." dedi.

"BAVULLARDA PARA VAR"

İmamoğlu'nun ardından otelden çıkarılan iki sır valize ilişkin de bilgi veren Ahmet Çiçek, görüntülerde yer alan bavullarda para olduğuna emin olduğunu söyledi.

"Eminim; çünkü Murat Kapki'ye bavulla para taşıdığımdan dolayı bavulun şişkinliği ve şeklinden bunu anlayabilirim." ifadelerini kullandı.

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