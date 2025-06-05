İtirafçı her şeyi anlattı! Rüşvet trafiğine CHP'li vekil desteği

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası, tekstilci işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım da itirafçılar kervanına katıldı.

Yıldırım, İBB'de Ekrem İmamoğlu'na bağlı yolsuzluk çarkının şifrelerini savcılıkla paylaştı. Cezaevinde bulunan Yıldırım, patronu Hüseyin Köksal'la Ekrem İmamoğlu'nun, "Sana 2 tane reklam şirketi kuralım. Bu şirketler üzerinden belediyedeki reklam ihalelerine girersin" dediğini aktardı.

Yıldırım, "Bunun üzerine Köksal, Advercity ve Urban Medya isimli şirketleri kurdu. Ancak şirketleri amcasının oğlu olan Av. Ahmet Köksal'ın üzerine kurdu. Ahmet Köksal'ın ortağı Murat Kapki'dir" diye konuştu.

Bu iki şirketin yıllık cirosunun 1.5 milyar lira olduğuna dikkat çeken Yıldırım, reklam ihalelerinden gelen paranın yüzde 60'ının İmamoğlu'na, diğer yüzde 20'nin Murat Kapki'ye, diğer yüzde 20'nin ise Hüseyin Köksal'a ait olduğunu belirtti.

Sabah'ın haberine göre, Yıldırım, elde edilen bu paraları bizzat kendisinin defalarca İmamoğlu İnşaat'a götürdüğünü aktardı. Yıldırım, patronunun kullanımındaki makam aracının da CHP Milletvekili Özgür Karabat'a tahsisli ve çakarlı olduğunu dile getirdi.

İhalelerden gelen paraların 30-40 gün içinde nakit olarak paylaşıldığını aktaran Yıldırım, İmamoğlu'nun payına düşen kısmın tamamının İmamoğlu'nun şirketine gönderilmediğini, şirketlerdeki ihtiyaç durumlarına göre şirketin genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın şoförleri tarafından alındığını aktardı.

İMAMOĞLU İNŞAAT'A PARA TAŞIDIM

Yıldırım, ifadesine şöyle devam etti: Köksal'ın talimatı üzerine 5-6 defa da İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a valizlerle bizzat ben para götürüp İmamoğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'ndeki ofise teslim ettim. Bu paraları kapalı pick-up tarzı araçlarla getirmekteydi. Beşiktaş'ta bulunan Zorlu Raffles Otel'de Hüseyin Köksal bir oda kiralamıştı. Burayı ofis olarak kullanıyordu. Otelin ödemelerini ben bizzat kendi hesabımdan onun talimatıyla yapıyordum.

Bu toplantılarda hangi ihalenin hangi bedelle kime verileceği, paraların nasıl geri alınacağı konuşulurdu. Benim odada durmamı istemezlerdi. İmamoğlu'nun talimatıyla burada yukarıda saydığım kişiler toplanıp bahsettiğim konuları görüşürlerdi."

İKİ ŞİRKET KURDURDU

İmamoğlu'nun kasası işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım cezaevinde itirafçı oldu.

Yıldırım belediyedeki rüşvet ağını anlattı: İmamoğlu, patronum Köksal'a 2 reklam şirketi kurdurup belediyenin reklam ihalelerine girmesini sağladı. Bu iki şirketin yıllık cirosu 1.5 milyar liraydı.

PARAYI BÖLÜŞÜYORLARDI

İhaleden gelen paranın yüzde 60'ı İmamoğlu'na, yüzde 20'si Murat Kapki'ye, yüzde 20'si ise Hüseyin Köksal'a gidiyordu. Bu paraları bizzat İmamoğlu İnşaat'a götürüyordum. Patronumun aracı CHP'li vekil Karabat'a tahsisli ve çakarlıydı. Tutuklanmadan önce İmamoğlu'nun avukatı tehdit etti.

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