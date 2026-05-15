İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5471
  • EURO
    53,0842
  • ALTIN
    6671.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İtirafçı olamadı ama itirafçıyı suçladı! İmamoğlu'nun adamları birbirine düştü
Güncel

İtirafçı olamadı ama itirafçıyı suçladı! İmamoğlu'nun adamları birbirine düştü

“İmamoğlu suç örgütü” davasında sanık kürsüsüne etkin pişmanlık başvuruları kabul edilmeyen Murat Kapki çıktı. Mahkemede 'itiraflarımı geri çektim' şovu yapan Kapki bu kez itirafçı Murat Abbas'ı hedef aldı.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 11:00 - Güncelleme:
İtirafçı olamadı ama itirafçıyı suçladı! İmamoğlu'nun adamları birbirine düştü
ABONE OL

"İmamoğlu suç örgütü" davasında bu kez reklamcı Murat Kapki, sanık kürsüsüne çıktı. Kapki itirafçı olamadı ama itirafçıyı suçladı. Etkin pişmanlık başvuruları kabul edilmeyen ancak mahkemede "itiraflarımı geri çektim" şovu yapan Kapki, bu kez itirafçı Murat Abbas'ın cezaevinden çıkmak için kendisine iftira attığını söyledi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 38. duruşması dün sona erdi. Duruşmada reklamcı Murat Kapki sanık kürsüsüne çıktı. Kendisi daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuru yapmış, ancak ifadeleri yeterli görülmediği için kabul edilmemişti.

MANİPÜLASYONA KALKIŞTI

Bunun üzerinde duruşmanın önceki oturumlarında "etkin pişmanlık ifadelerimi geri çektim" diyerek manipülasyon yaptı. Ancak ortada zaten kabul edilen bir itiraf yoktu.

Savunma sırası Kapki'ye geldiğinde yeni bir hamle yaptı. Daha önceki itiraflarının yok sayılmasını isteyen Kapki, sözüne "önceki ifadelerimi bir kenara bırakın." diyerek başladı. Kapki, bu kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Murat Abbas'ı suçladı. Abbas'ın tutuksuz yargılanmak için kendisine iftira attığını öne sürdü.

MİLYONARCA LİRA "SİSTEM"E AKTI

İddianamede Murat Kapki'nin kendisine ait olan ve ortağı olduğu şirketler üzerinde İBB iştiraki Kültür A.Ş'den reklam ihaleleri aldığı, ancak alınan ihalelerin usulsüz olduğu, "sistem" olarak tanımlanan yapıya reklam ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aktarıldığı belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.