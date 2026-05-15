"İmamoğlu suç örgütü" davasında bu kez reklamcı Murat Kapki, sanık kürsüsüne çıktı. Kapki itirafçı olamadı ama itirafçıyı suçladı. Etkin pişmanlık başvuruları kabul edilmeyen ancak mahkemede "itiraflarımı geri çektim" şovu yapan Kapki, bu kez itirafçı Murat Abbas'ın cezaevinden çıkmak için kendisine iftira attığını söyledi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 38. duruşması dün sona erdi. Duruşmada reklamcı Murat Kapki sanık kürsüsüne çıktı. Kendisi daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuru yapmış, ancak ifadeleri yeterli görülmediği için kabul edilmemişti.

MANİPÜLASYONA KALKIŞTI

Bunun üzerinde duruşmanın önceki oturumlarında "etkin pişmanlık ifadelerimi geri çektim" diyerek manipülasyon yaptı. Ancak ortada zaten kabul edilen bir itiraf yoktu.

Savunma sırası Kapki'ye geldiğinde yeni bir hamle yaptı. Daha önceki itiraflarının yok sayılmasını isteyen Kapki, sözüne "önceki ifadelerimi bir kenara bırakın." diyerek başladı. Kapki, bu kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Murat Abbas'ı suçladı. Abbas'ın tutuksuz yargılanmak için kendisine iftira attığını öne sürdü.

MİLYONARCA LİRA "SİSTEM"E AKTI

İddianamede Murat Kapki'nin kendisine ait olan ve ortağı olduğu şirketler üzerinde İBB iştiraki Kültür A.Ş'den reklam ihaleleri aldığı, ancak alınan ihalelerin usulsüz olduğu, "sistem" olarak tanımlanan yapıya reklam ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aktarıldığı belirtiliyor.