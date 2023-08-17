İtirafçı olan terörist her şeyi anlattı! PKK'nın İHA ve SİHA kabusu

İstanbul'da soruşturma birimlerine ifade veren terörist örgütün iç yüzünü anlattı. Örgütün eleman bulamadığını, Avrupa'da arayışta olduğunu belirtti. İtirafçı, İHA ve SİHA'ların örgütün kabusu olduğunu da söyledi. Terörist, sinyal kesici ve füze sistemleri arayışında olan örgüte, Batı'dan uzman desteği sağlandığını da öne sürdü.

Terör örgütü PKK, yapılan başarılı operasyonlarla iyice köşeye sıkıştı.

İstanbul'da yürütülen terör soruşturmasında, Y.D. isimli terörist itirafçı oldu. Terörist, örgütün gençlik yapılanması YPS'ye eleman bulunamadığını belirtti.

Örgütün bu sebeple Avrupa ülkeleri üzerinden yeni planlar kurduğu ortaya çıktı.

KAMPTA EĞİTİLEN TERÖRİSTLER ÖRGÜTE ELEMAN BULMAK İÇİN AVRUPA'YA GİDİYOR

İtirafçının iddiasına göre; örgüt deşifre olmayan teröristleri önce Kuzey Irak ve Suriye'de 3'er aylık eğitim kampına alıyor.

Ardından örgüt üyeleri Avrupa'ya gönderiliyor ve 4'er kişilik YPS birimleri oluşturuluyor. Örgüt üyelerinin ayrıca kültürel etkinlik adı altında Avrupa ülkelerinde birkaç günlük organizasyonlar düzenledikleri belirlendi.

Bu organizasyonlarda örgüt propagandası yapılarak yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

PKK'NIN İHA VE SİHA KABUSU

TRT Haber'in haberine göre, İtirafçı terörist ifadesinde, İHA ve SİHA'ların da örgütün kabusu olduğunu dile getirdi.

PKK'nın SİHA operasyonlarına karşı sinyal kesici ve füze sistemleri geliştirmek istediğini ifade etti.

Örgüte bu sebeple, ABD ve Avrupa ülkelerinden mühendis ve uzman personeller geldiği öne sürülüyor.