İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun A takımının şoförleri tutuklandı. Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa Bostancı'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YILDIZ'IN ŞOFÖRÜ İTİRAFÇI OLDU

İBB'deki rüşvet çarkı, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerle günden güne çözülüyor. İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'dan sonra şoförü Bayram Yıldırım da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek savcılığa ifade verdi. Yıldırım rüşvet trafiği, gizli görüşmeler, yurt dışına para transferleri ve belediye iştirakleri üzerinden yürütülen usulsüzlükleri anlattı.

ALMANYA VE BODRUM'A TAŞIMIŞ

Yıldırım ifadesinde Ertan Yıldız'ın evi ve eşi Şermin Yıldız'ın diş kliniğine 2-3 günde bir çuvalla para getirildiğini anlattı: "Evine 2-3 günde bir çuvalla para gelirdi. Paralar farklı kişiler tarafından getiriliyordu. Operasyondan sonra da para gelmeye devam etti. Getirilen paranın bir kısmı Almanya, bir kısmı Bodrum'daki eve götürüldü. Yıldız, Almanya'daki eve büyük bir kasa yaptırdı ve paraların bir kısmını uçakla buraya taşıdı. Bodrum'daki yazlığında da büyük bir kasası vardı."

ŞOFÖRLER FLORYA'DAN ALIP GİDERDİ

Florya'daki eski başkanlık konutunda Fatih Keleş, Yiğit Oğuz Duman ve Murat Ongun'un katıldığı özel toplantılara yemek sepetleriyle para getirildiğini anlatan Yıldırım şunları söyledi: "Konuta pick-up araç yanaşır, arkadaki yemek sepetleri içeri alınır, boş şekilde geri arabaya konulurdu. Bu sepetler her geldiğinde Mustafa Akın da gelir, 1-1,5 saat dururdu. Akın çıktıktan sonra Keleş, Ongun, Kadriye Hanım ve Mustafa Akın'ın şoförleri parayı alıp giderdi.

BELEDİYEDE JAMMER!

Yıldırım, Ertan Yıldız'ın özel görüşmelerini gizlemek için kendisini araçtan uzaklaştırdığını, cep telefonlarını araçta bıraktırdığını ve sinyal vermesini engellemek için jammer kullandığını söyledi: "Bakırköy'deki makam odası dışında gittiği yerlerde telefonu arabada bırakırdı. Belediye binasındaki odasında jammer olduğu için telefonunu yanında bulundurur, jammer çalıştırırdı."

15 MİLYONLUK MARKET KARTINI ÇÖP ETMİŞLER

Savcılığa İBB'nin ihtiyaç sahiplerine dağıtması gereken market kartlarıyla ilgili dikkat çeken bilgiler veren Yıldırım, "Operasyondan sonra Ertan Yıldız'ın Bakırköy ek hizmet binasındaki ofisini boşalttığımız esnada, kutu içerisinde 2023'e ait A101 market kartları buldum. Yaklaşık 15 milyon TL'likti. Tarihi geçtiği için kullanılamıyordu. Yıldız'ın bu kartları odada unuttuğunu düşünüyorum" dedi. Kartlar, İstanbul Mali Şube ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Yıldırım, Ertan Yıldız'ın İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı olduğu süreçte farklı yerlerden miktarını tahmin edemeyeceği kadar çok yardım kartı geldiğini ve bu kartların nakde çevrildiğini de söyledi: "Kartların dağıtımını son 2 yıla kadar bilfiil Ertan Yıldız yapmıştı. Son 2 yılda ise bu kartlar Fatih Keleş'e gitmeye başladı. Kartlarla Murat Keleş ilgilenmekteydi. Bu yardım kartlarının bir kısmı takasla nakde döndürülüyordu."