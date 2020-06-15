İtirafçı deşifre etti! İşte FETÖ'nün izdivaç şeması ve hiyerarşisi

AA 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:24

FETÖ yapılanmasını deşifre eden itirafçı mahrem imamlardan A.B, örgüt içi evliliğe verilen önemi ve örgütün izdivaç stratejisini ayrıntılarıyla açıkladı.

"İzdivaç, örgütün en çok önem verdiği konulardandır." ifadelerini kullanan A.B, FETÖ mensuplarının örgüt dışından biriyle evliliğine sıcak bakılmadığını dile getirdi.

A.B, örgüt dışı evlilik yapmak isteyenlerin, "Hayatınız zehrolur, evde rahat edemezsiniz, ömür boyu ev içinde de tedbir yapmanız gerekir, çocuklarınız dini yönden zayıf yetişir, abiler evinize gelmez." gibi söylemlerle baskı altına alındığını söyledi.

- İZDİVAÇ İÇİN ÖZEL PROGRAM



Örgüt üyelerinin evlilik için nasıl bir araya getirildiğini ve tanıştırılmalarına ilişkin bildiklerini aktaran A.B, FETÖ'cü kadın adayların bilgilerinin yer aldığı özel bir program kullanıldığını belirtti.

İfadede, evlenmek isteyen erkeğin hangi özelliklerde aday istediğini kendisinden sorumlu mahrem imama ilettiği, söz konusu mahrem imamların izdivaç işleriyle ilgilenen örgüt mensuplarıyla temas kurarak izdivaç için kullanılan programdan özelliklere uyan adayların tespit edildiği kaydedildi.

İfadede izdivaç programı hakkında şu bilgiler yer aldı:

"FETÖ, izdivaç için özel program hazırlamıştır. Örgüt üyesi bayanın fotoğrafı, adı, soyadı, memleketi, kaç kardeş olduğu, baba mesleği, mezuniyeti, başını açıp açmama durumu, örgütsel kitap okuma ve materyal izleme durumu gibi bütün bilgiler bu programa yüklenir. Program, örgütün şifreli USB içerisinde açıldığında bayanın resmi ile bütün bilgileri ekrana gelir."

- ÖRGÜTÜN İZDİVAÇ ŞEMASI VE HİYERARŞİSİ



FETÖ'nün izdivaç yapılanmasının "bay" ve "bayan" olmak üzere iki ayrı ana omurgadan oluştuğuna değinen itirafçı mahrem imam, her iki yapının başında "izdivaç genel sorumlusu" bulunduğunu, daha altta da "genel müdürün izdivaççısı" ve "müdürün izdivaççısı" olarak adlandırılan örgüt üyelerinin görev aldığını beyan etti.

İtirafçı A.B'nin anlatımına göre izdivaç yapılanmasında görev alan FETÖ'cülerin görevleri şu şekilde:

İzdivaç genel sorumlusu: Yapılanmada örgütün bayan yapılanmasından evlenmeye uygun adayların listesini temin eder. Aldığı bayan isimlerini kategorilere ayırarak izdivaç için hazırlanmış özel programa yükler. Mahrem yapının izdivaççıları ile görüşerek evlenmek isteyen örgüt üyesi sayısına göre elindeki listeden bayan isimlerini verir ve bu isimlerin takibini yapar.

İzdivaç bayan sorumlusu: FETÖ'nün bayan yapılanmasında evlenebilecek adayları belirler ve bunlarla mülakat yapar. Bu adaylarla görüşerek onları kategorilere ayırır.

Genel müdür izdivaççısı: Kaç bayan adaya ihtiyaç olduğunu öğrenir, izdivaç genel sorumlusu ile görüşerek yeterli sayıda bayan aday temin etmeye çalışır. Genel sorumludan aday bilgilerinin yüklü olduğu programı aldıktan sonra örgüt hiyerarşisinde bir alt konumda bulunan müdüre talebi doğrultusunda bayan adayların bilgilerini verir.

Müdürün izdivaççısı: Örgütteki bayan izdivaççılar ile evlenmek isteyen adayların mülakatlarını gerçekleştiren kişidir. Mülakatların olumlu geçmesi üzerine adayların tanışması için randevuları ayarlayan kişidir.

- KADIN ADAYLARI KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR



FETÖ itirafçısı A.B, kadın yapılanmasındaki izdivaç sorumlularının, evlenmeye uygun bayan adayları özelliklerine göre 3 ayrı kategoriye ayırdıklarına işaret ederek, "Katalogdaki bayan örgüt üyeleri izdivaç genel sorumlusu ve izdivaç sorumlusu örgüt ablası tarafından 3 kategoriye ayrılmıştır." dedi.

Kategorilerin adayların mezuniyetlerine, memleketlerine, örgüte bağlılıklarına, örgüt içerisinde daha önce aldıkları görev ve başlarını açıp açmayacaklarına göre belirlendiğine dikkati çeken A.B, şu bilgileri verdi:

"Başını açmak istemeyen ve örgütün herhangi bir kurumunda çalışan bayanlar kesinlikle örgüt üyesi erkeklere gösterilmez. Bunlar örgütün sivil mahrem üyelerine gösterilir. Astsubaylara hakim, doktor gibi örgüt üyesi adaylar gösterilmez. Aileler devreye girdikten sonra örgüt üyesi erkek ailesine, 'Bu kızı bana arkadaşım tanıştırdı.' der. Arkadaşlarına da 'Yengem buldu.' gibi bir senaryo uydurur."

İzdivaç için uygun görülen kadın FETÖ'cülerin bulundukları kategorilere göre erkek örgüt mensupları ile eşleştirildiğine dikkati çeken A.B, söz konusu kategorileri şöyle sıraladı:

A kategorisi: Bu bayanlar genellikle 4 yıllık üniversite mezunu olur. Tıp, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik mezunu olabilir. Bu kişiler subaylara, hakimlere, savcılara ve MİT mensuplarına gösterilir.

B kategorisi: Burada dört ve iki yıllık mezunlar bulunur. Bu kategorideki örgüt üyesi bayanlar astsubaylara ve emniyet mensuplarına gösterilir.

C kategorisi: İki yıllık üniversite mezunlarıdır ve kabul eden astsubay örgüt üyelerine gösterilir.