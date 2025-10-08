İSTANBUL 18°C / 13°C
  İtirafçının nikahını CHP'li başkan kıydı! ''İmamoğlu'na taksit taksit rüşvet verdim''
Güncel

İtirafçının nikahını CHP'li başkan kıydı! ''İmamoğlu'na taksit taksit rüşvet verdim''

CHP'li Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, 'İmamoğlu'na taksit taksit rüşvet verdim' diyen müteahhit Cemal Üneş'in oğlunun nikahını kıydı.

8 Ekim 2025 Çarşamba 09:05
İtirafçının nikahını CHP'li başkan kıydı! ''İmamoğlu'na taksit taksit rüşvet verdim''
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan müteahhit Cemal Üneş oğlunu evlendirdi.

Sarıyer'de düzenlenen nikah törenini kıyan isim ise CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu oldu.

Nikah merasiminin sosyal medya hesabından paylaşan Balcıoğlu "Bike ve Üneş ailelerini kutluyorum, genç çifte mutluluklar diliyorum" notunu düştü.

Geçtiğimiz Mayıs ayında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılara müşteki sıfatıyla ifade veren Cemal Üneş, "Beylikdüzü Belediyesi inşaatlarımıza iskan vermiyordu. Ekrem İmamoğlu bizzat odasında o dönem 500 bin lira istedi. 4-5 ay iskan alamayınca istedikleri parayı taksit taksit verdim' şeklinde ifade vermişti.

