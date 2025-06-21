İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden Adem Soytekin, 16 Haziran'da savcılığa verdiği ifadesinde, İBB operasyonundan hemen önce Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile suç örgütünün nakit paralarının, dokunulmazlığı olması nedeniyle CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e verildiğini itiraf etti.

"ADEM YALAN SÖYLÜYOR" DİYEMEDİ

İddiaların odağındaki isim CHP'li Turan Taşkın Özer, Soytekin'in itiraflarıyla ilgili "Adem yalan söylüyor." diyemedi. Operasyondan önce 7 Mart'ta Avukat Mehmet Pehlivan öncülüğünde toplantının yapıldığı YTT Hukuk ofisinin kendisine ait olduğunu kabul eden Taşkın Özer, Adem Soytekin ile 10 yılı aşkın avukat-müvekkil ilişkisi bulunduğunu söyledi. Özer, Soytekin'in ciddi itiraflarıyla ilgili ise "Bu itirafları savcılığa sorun." demekle yetindi. Öte yandan CHP'li vekil Özer, iddialara ilişkin basın açıklaması yapacağını da sözlerine ekledi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

SOYTEKİN TEK TEK İTİRAF ETTİ

Bir dönem İmamoğlu İnşaat'ta sıvacı olarak çalışıp Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra milyarlarla oynayan bir müteahhit haline gelen ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı oldu. Soytekin, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Adem Soytekin, CHP'de "para kuleleri" olarak gündeme gelen ve CHP İstanbul il binasının satın alınmasına ilişkin kamuoyuna yansıyan paraların bağış parası olmadığını, bu paraların CHP'li belediyelerden toplandığını, olay kamuoyuna yansıdıktan sonra Beylikdüzü'nde Turan Taşkın Özer'in ofisinde toplantı yapıldığını söyledi.

İMAMOĞLU TALİMATI VERDİ

Soytekin, "Turan Taşkın Özer bu toplantıda bizden yapmadığımız bağışın makbuzunu istedi, biz de makbuz verdik. Turan Taşkın Özer'in, bunun Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu söylemesi üzerine biz de bunu kabul ettik. Turan Taşkın Özer, bu dekontları milletvekilliğinin düşmesi durumunda kendisini kurtarmak için bizden temin etti. Ben 5 milyon TL + 1 milyon 700 bin euroluk iki ayrı makbuz kestim." dedi.

Adem Soytekin

VURGUNA DOKUNULMAZLIK KALKANI

19 Mart'ta İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonun öncesinde Ekrem İmamoğlu ve avukatı Mehmet Pehlivan'ın, sistemdeki tüm aktörleri uyarması üzerine operasyon esnasında nakit para bulunamadığını belirten Soytekin, operasyon öncesinde nakit paranın Fatih Keleş'ten alındığını, Ekrem İmamoğlu'na bağlı dokunulmazlığı olan milletvekillerine devredildiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'yla başkanlık konutunda yapmış olduğu görüşmede, İmamoğlu'nun emanet etmesi gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın Özer'e vermesi gerektiğini söyleyen Adem Soytekin, dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır. Para olmadığı savunması tamamen yalandır." dedi.

Hakkındaki ciddi itiraflar üzerine gözlerin çevrildiği CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Sabah Gazetesi'ne konuştu. Adem Soytekin'in itiraflarıyla ilgili "Yalan söylüyor" demeyen Özer, "Adem Soytekin ile 10 yıla aşkın süredir avukat-müvekkil ilişkimiz bulunmaktadır. Şubat ayında da 10 yıllık süresi biten vekaletimizi yeniledik. Hakkımdaki ileri sürdüğü iddiaları, savcılara sormak gerekir. Adem'in bahsettiği YTT Hukuk Ofisi benim ofisimdir. Ancak ben böyle bir toplantıda bulunmadım. İddialara ilişkin geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğim." dedi.