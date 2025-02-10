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İtirazlar sonuçlandırıldı! Bazı taşınmazların imar planı değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar sonuçlandırıldı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
İtirazlar sonuçlandırıldı! Bazı taşınmazların imar planı değişiklik
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ÖİB'nin konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında bulunan, Antalya'nın Kemer ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki taşınmaza dair hazırlanan nazım imar ve uygulama imar planları ile mülkiyeti yine Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik çevre planı değişikliğine yönelik itirazlar reddedildi.

İstanbul'un Şile ilçesi Kabakoz Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin itirazlar sonucunda gelişme alanına yönelik itirazlar kabul edildi, diğer itirazlar ise reddedildi.

  • ÖİB özelleştirme
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