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İtirazlar sonuçlandırılmadan tartışmalı mazbata kararı

İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazları konusunda YSK'nın vereceği kararı beklemeden İstanbul seçimlerini CHP, İP ve HDP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbata hazırladı. Uygulamanın yanlışlığına dikkat çeken hukukçular, seçimlerin tekrarı durumunda mazbatanın geri alınacağını belirtti.

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AK Parti, İstanbul seçimlerinde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin çok sayıda belgeyi dün YSK'ya sunarak, olağanüstü itiraz başvurusunda bulundu.
 
Ayrıca, AK Parti İl Başkanlığı İl Seçim Kurulu'na YSK'nın vereceği karara kadar İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi talebiyle başvuruda da bulunmuştu.
 
Ancak il Seçim Kurulu, YSK'yı beklemeden İstanbul'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak el yazısıyla mazbata hazırladı.
 
TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
 
Karar hukuk camiasında da tartışmalara neden oldu. Sabah’ın haberine göre uygulamanın yanlışlığına dikkat çeken hukukçular, seçimlerin tekrarı durumunda mazbatanın geri alınacağını ve seçimlerin yenileneceği tarihe kadar Belediyeye Valiliğin atayacağı bir ismin vekalet edeceğini belirtiyor.
 
İTİRAZ SONUÇLARI BEKLENMEDEN İMAMOĞLU'NA MAZBATA
 
Öte yandan CHP, HDP ve İP’in adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu davetiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek görevlilerce hazırlanan mazbatayı aldı.

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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