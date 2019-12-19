19.12.2019 15:32 - Güncelleme: 19.12.2019 15:32

Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen ve "at vebası" olarak bilinen hastalıkla ilgili 81 atın itlaf edildiğini açıkladı. Kaymakamlık adaya hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından İtlaf nedir? İtlaf etmek ne demek? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Büyükada'da 'at vebası' salgını hakkında yapılan açıklamayı sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

İTLAF NEDİR? İTLAF ETMEK NE DEMEK?

İtlaf kelimesinin TDK anlamı şöyle;

a. (itla:fı, l ince okunur) Öldürme, yok etme, telef etme

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiğini, karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bütün tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."